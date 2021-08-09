EPDK'dan akaryakıt piyasasındaki promosyonlar için karar

Akaryakıt piyasasında dağıtıcı lisansı sahipleri, promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Anadolu Ajansı 09.08.2021 - 11:06

EPDK'dan akaryakıt piyasasındaki promosyonlar için karar

İlişkili Haberler

Akaryakıt istasyonlarında çalışanlara aşı şartı

Akaryakıt istasyonlarında çalışanlara aşı şartı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, petrol ve LPG piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonların maliyetlerine ilişkin bayilerden söz konusu sınır dahilinde bir bedel talep etmeleri durumunda, bayilerini her bir finansal promosyon için promosyonun süresi, kapsamı ve maliyeti yönünden bilgilendirmek ve bayinin katılımı için yazılı iznini almak zorunda olacak.

Bayilerin finansal promosyonlara katılımı ihtiyari olacak.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...