İlişkili Haberler Bakan Fatih Dönmez: Elektrik zammı için maliyete bakılacak

EPİAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, işletmekte olduğu elektrik ve doğalgaz piyasalarının ve enerji sektörünün gelişimi için çalışmalarını sürdürüyor.



Paydaşlarla etkileşimi artırmak ve yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirmek üzere atölye çalışmaları başlatan EPİAŞ, bu etkinliklerin ilkini, tedarik şirketlerinin katılımıyla 6 Eylül'de, ikincisi dağıtım şirketlerinin katılımıyla 14 Eylül'de gerçekleştirdi.



Atölye çalışmalarının gündeminde, piyasa yönetim sistemi üzerinden serbest tüketicilere ait endeks verilerinin kaydedilerek ilgili tedarikçi ve tüketicilerle paylaşılması sürecinde yaşanan sorunların analiziyle çözüm yöntemlerinin geliştirilmesinin yer aldı. Böylece elektrik sektöründe ticaretin adil, şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesine katkı sunulması hedeflendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, "EPİAŞ olarak Piyasa İşletmecisi konumunda taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Bu atölyeleri, piyasanın gelişimini desteklemesinin yanı sıra, katılımcılarımızla iş birliği içerisinde hareket etme ve şeffaflık gibi konular açısından da çok önemli görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Atölye çalışmalarının tamamlanmasının ardından katılımcılarla online ortamda bir anket formu paylaşılarak görüşleri ve geri bildirimleri de alındı.



Bu arada, çalışmaların bir çıktısı olarak ilgili taraflara sorunların çözümü için yapması gereken işlemlere dair önerilerin yer aldığı bir rapor yayımlanacak. Ayrıca çalışmalara başlanmasının ardından, planlanan işlerin gerçekleşme düzeyi ile çalışmaların sahaya etkisini incelemek üzere bir etki analizi ve ara değerlendirme çalışması gerçekleştirilecek.

VİDEO: ELEKTRİK FATURASINI AZALTMANIN YOLLARI