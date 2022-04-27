Eski elektronik ürünler doğayı koruyacak

Vestel’in Evsel Dönüşüm Projesi kapsamında eski ve artık kullanılmayan beyaz eşya ve elektronik eşyalar yeniden ekonomiye kazandırılacak. Ürünlerden elde edilecek hurda bedeli doğal yaşamı koruma çalışmalarına destek amacıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri kapsamında bağışa dönüşecek. Ayrıca projeye eski ürününü vererek destek olan tüketiciler için Ecording iş birliğiyle ağaçlandırılması gereken, ulaşılması zor alanlara insansız hava araçları ile tohum topları atılacak.

HEM ÇEVRESEL HEM SOSYAL FAYDA



Evsel Dönüşüm Projesi’nin Vestel’in sürdürülebilirlik faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Bizden sonra gelecek nesillere şu an sahip olduğumuzdan daha iyi bir dünya bırakmakla yükümlüyüz. Tüketicimizi de sürdürülebilirlik faaliyetlerimize dahil ediyor, evsel dönüşümü başlatıyoruz. Böylece sadece şirketimizin değil bireylerin de karbon ayak izini azaltmalarına destek oluyoruz. Sürdürülebilir geleceği inşa etmek için sorumluluk almaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.