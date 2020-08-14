Eski Fed Başkanı Yellen Biden ile bir araya geldi

Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris perşembe günü birlikte ilk ekonomi toplantılarına katıldılar.

Toplantıda Eski Federal Reserve (Fed) Başkanı Janet Yellen da bulundu.



Biden’ın uzun zamandır ekonomik danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey de, Yellen, Harvard Üniversitesi profesörü Raj Chetty, Michigan Üniversitesi profesörü Lisa Cook ve Biden’ın baş siyasi danışmanı Jake Sullivan ile birlikte toplantıya katıldılar.



Biden’ın kampanya yöneticileri eski başkan yardımcısının ekonomik danışmanlarının kampanya boyunca gizli kalması konusunda çok hassas davranıyorlardı; fakat nisan ayında Bloomberg News, Larry Summers’ın Biden kampanyasına tavsiyeler verdiğini yönünde bir haber yayınladı, bunun ardından demokrat partinin ilerlemeci kanadından Summers’ın Biden yönetiminde olmayacağına dair söz verilmesi istendi.

Biden’ın kampanya yetkililerinden bir isim, sadece Bernstein ve Boushey’in resmi danışmanlar olduğunu, Yellen’ın ise adaylarla düşüncelerini paylaşan uzman konumunda bulunduğunu söyledi.

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