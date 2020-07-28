Eski günlerini arayan AVM'lerde Eylül umudu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını hem sosyal hayatı hem de ekonomik aktiviteleri önemli ölçüde etkiledi. Alınan önlemler kapsamında sınır kapıları kapanırken uluslararası ticaret de durma noktasına geldi. Bulaş riskini azaltmak için çok sayıda tesis ve işletme de bu dönemde kapısına kilit vurdu. Kentlerdeki ekonomik aktiviteler için önemli bir konumda bulunan AVM’ler de salgınla birlikte önce kapandı sonra kısıtlı hizmet vermeye başladı. Bu dönemde AVM’lere giden kişi sayısı düşerken cirolarda da ciddi azalmalar meydana geldi.



GEÇEN YILI YAKALADI



Normalleşme sürecinde atılan adımlarla beraber AVM’ler de yeniden hizmet vermeye başladı. İlk günlerde AVM’lerdeki hareket geçen yılın aynı dönemlerine göre ciddi derecede düşük kalsa da bu durum günden güne değişiyor. Özellikle Haziran sonu ve Temmuz başı itibarıyla AVM’lerdeki hareketliliğin ciddi anlamda artışa geçtiğini söyleyen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, “Son günlerde en fazla hareket ilginç şekilde gözlük mağazalarında oluyor. Gözlük satışı yapan mağazalar geçen yılın aynı dönemindeki cirolarını yakalıyor. Onları kozmetik ürünleri ve bazı tekstil mağazaları takip ediyor” dedi.

İKİNCİ DALGA OLMAZSA



Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberinde görüşlerine ye rverilen Altaş, normalleşme süreci ile birlikte şubat ayına göre yüzde 70’lik bir artışla karşılaştıklarını belirtti. Altaş, “Şu anda doluluk oranlarımız yüzde 50 seviyesinde. Ağustos ayında AVM’lerde ciddi bir müşteri artışı beklemiyoruz. Bayramdan sonra yaklaşık bir ay kadar sakin bir dönem daha bizi bekliyor ancak eylül ayının ikinci yarısından itibaren beklentimiz yüksek. Eğer ikinci dalga olmazsa eylülde AVM’ler eski günlerine dönmeye başlayacaktır” ifadelerini kullandı.



AÇIK ALAN AVANTAJI

Sektör temsilcileri salgın döneminde AVM’lerdeki kalabalıkların azaldığını ancak cadde mağazaları ve açık tasarıma sahip, sokak ve caddeleri olan AVM’lerin bu dönemde müşteriler tarafından daha çok tercih edildiğini belirtiyor. Bu AVM’lerdeki mağazalar da diğer AVM’lere göre daha fazla ciro yapıyor.



ANA AMAÇ ALIŞVERİŞ



Geride bıraktığımız hafta sonunun bayram ve tatil alışverişi etkisiyle hareketli geçtiğini belirten Hüseyin Altaş, “Şu anki hareketlenmede bayram etkisi fazla. Ancak artık AVM’ye gelenler gezmeye değil alışveriş için geliyorlar. Dolayısıyla ziyaretçi sayısına göre ciroların oranında da artış olacak. Salgından önce AVM’ye gelen müşteriler alışveriş haricinde daha çok vakit geçirmeye geliyordu. Ancak şimdi ana amaç alışveriş” şeklinde konuştu.