Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin yapılan yargılamada 20 Şubat'ta açıkladığı, şirket yöneticisi Okan Kösemen, pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek'in "göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına, pilotlar Serhat Kahvecioğlu ve Özgü Bilge Bayram'ın "göçmen kaçakçılığı" suçundan, hostes sanık Nesrin Altunalan'ın da "suçu bildirmeme" suçundan beraati ile diğer hostes Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun "suçu bildirmeme" suçundan davanın düşmesine ilişkin kararın gerekçesini açıkladı.



Gerekçeli kararda, savunması, tanık beyanları ve görüntü çözümüne dair tutanak içerikleri göz önüne alındığında, sanıklardan şirket yöneticisi Okan Kösemen'in Carlos Ghosn'un Japonya'nın Osaka şehrinden alınıp Türkiye'ye getirilmesinde, uçuşun her aşamasında pilotlar ve yer hizmetleriyle irtibatlı olduğu ve pilotları yönlendirdiği vurgulandı.



Kararda, sanık Kösemen'in dijital ürünlerinin imaj alma ve inceleme raporunda, TC-TSR kuyruk numaralı uçağın Osaka'dan kalkış zaman dilimine tekabül eden 29 Aralık 2019 günü saat 22.00 sıralarında pilotlardan Bahri Kutlu Sömek ile yaptığı WhatsApp yazışmasında "Biriniz arkaya gidip merhaba diyebilir mi? Emanet arkada kalsın, inişte ben uçağı karşılayacağım zaten" diyerek uçuş ekibinden Ghosn'a "Merhaba" denilmesini istediği, pilotlardan Sömek'in de "Kalkıştan itibaren ara kapı kapalı, rahatsız edilmek istemiyorlar" yazarak uçağa binenlerden haberinin olduğu anlatıldı.



TC-TSR kuyruk numaralı uçağın Osaka'dan uçuşundan bir gün önce sanık Kösemen'in WhatsApp yazışmasında "Pazartesi Beyrut'a gideceğim, 3-4 saat işim var, döneceğim." şeklinde mesaj attığı ifade edilen kararda, buna göre sanık Kösemen'in Ghosn'un götürülmesi işini uçuş öncesinden kararlaştırdığı kaydedildi.



"SANIK OKAN KÖSEMEN, GHOSN'UN ÜLKEYE GETİRİLMESİNİ KOORDİNE ETMİŞ"



Sanık Kösemen'in yine yaptığı bir yazışmada, karşısındaki kişiye "Nasıl durumlar?" dediği, karşı tarafın da "Kardeş selam, bagajları aldım, yolcular gelmek üzere uçağa." cevabı verdiği aktarılan kararda, Kösemen'in bu mesajla Ghosn'un Türkiye'ye yasa dışı getirilmesi işini koordine ettiğinin anlaşıldığı bildirildi.



Kararda, sanık Kösemen'in bir yazışmasına daha yer verilerek, şu tespitlerde bulunuldu:



"Sanık Kösemen, TC-ZRA kuyruk numaralı uçakla Beyrut'tan İstanbul'a döndüğü zamana tekabül eden 30 Aralık 2019 günü saat 13.00 sıralarında WhatsApp yazışmasında karşısındaki kişinin 'Beirut nasıl?' diye sorması üzerine 'Süper geçti valla.' şeklinde yanıt vermiştir. Ayrıca Kösemen 'Valla bizim uçak ve müşteriyle toplantı yaparak gittim, alanda bir dostla önemli bir görüşme yapıp, hemen döndüm. Çok karlı geçti daycommm.' şeklinde yanıt vermiştir. Bundan anlaşılacağı üzere sanık Okan Kösemen'in, Carkos Ghosn'un yaşa dışı olarak Japonya'dan alınıp ülkemize getirilmesi sonrasında da Beyrut'a götürülmesi hususunda maddi menfaat elde ettiği anlaşılmıştır."



Kararda, sanık Kösemen'in diğer sanıklardan Noyan Pasin ile görüşmelerinde uçuşla ilgili sürekli bilgiler aldığı, yolcunun durumunu sorduğu, uçağın Osaka'dan kalkış yapmadığı zamana denk gelen saatlerdeki başka bir kişiyle yazışmasında "Ertesi gün Beyrut'a gideceğini, ballı iş olduğunu" belirten konuşmalar yaptığı anlatılarak, sanığın Ghosn'un Türkiye'ye getirileceği hususunda bilgisi olduğu ve maddi menfaat karşılığında bu işi gerçekleştirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

"SANIK KÖSEMEN MADDİ MENFAAT ELDE ETTİ"



Okan Kösemen'in uçuş öncesine ait WhatsApp yazışma içerikleri nazara alındığında Ghosn'un uçağa bineceğinden ve uçakta olduğundan önceden haberinin olduğu belirtilen kararda, uçuştan bir gün önceki yazışma içeriklerine göre Beyrut'a gidileceğinin önceden planlandığı kaydedildi.



Savunmasında tehdit edildiğini belirten sanığın yazışmalarında bununla ilgili bir gerginlik yaşadığının tespit edilemediği vurgulanan kararda, "Beyrut uçuşunun süper geçtiğine, karlı olduğuna dair yazışma içerikleri nazara alındığında sanığın, TCK'nin 28. maddesi kapsamında cezasızlık sebebine temas eden savunmasına itibar edilmediği" tespitine yer verildi.



Kararda, Okan Kösemen'in Carlos Ghosn'un yasa dışı naklinde herhangi bir para alışverişinin olmadığını savunsa da yazışmalarında "Ballı iş, karlı geçti." gibi ifadelerin yer aldığı, hesaplarında olağan dışı hareketler tespit edildiği dile getirilerek, sanığın bu uçuşta doğrudan maddi menfaat elde ettiğinde şüphe bulunmadığı anlatıldı.



Gerekçeli kararda, sanık Kösemen'in yabancı uyruklu Carlos Ghosn'un yasa dışı Türkiye'ye sokulması eylemi bakımından "göçmen kaçakçılığı" suçunun müşterek faili olduğu aktarıldı.



"HAYATIN OLAĞAN AKIŞIYLA ÖRTÜŞMÜYOR"



TC-TSR kuyruk numaralı uçağın pilotlarından Noyan Pasin'in savunmasında suçlamaları reddettiği hatırlatılan kararda, imaj alma ve inceleme raporuna göre, 31 Aralık 2019'daki WhatsApp konuşmasında "Kaptanım yine adam kaçırmışsınız?" dediği anlatıldı. Kararda, "Sanık Noyan Pasin'in iki müzik kutusundan birinin rutin uygulama dışına çıkılarak uçağın kabin kısmına konulmasından herhangi bir şüphe duymaması hayatın olağan akışıyla örtüşmemiştir" ifadesine yer verildi.



Kararda, havalimanına yanaşması sonrası gerekli iniş kontrolleri yapılan TC-TSR kuyruk numaralı uçağa Okan Kösemen'in girdiği, bu sırada uçakta pilot Noyan Pasin'in olduğu belirtilerek, bu süreçte Kösemen'in Carlos Ghosn'u bu uçaktan alarak TC-ZRA kuyruk numaralı uçağa götürmesine dair tespitler nazara alındığında sanık Pasin'in Ghosn'un uçakta olduğunu bilmemesinin ve şirketin üst düzey yöneticilerinden birinin uçağa geliş sebebini sorgulamamasının hayatın olağan akışıyla örtüşmediği vurgulandı.



Carlos Ghosn'un yasa dışı nakli işini her aşamada kontrol eden sanık Okan Kösemen'in uçuşla ilgili sanık Noyan Pasin ile irtibatlı olduğuna dair yazışma içerikleri ve görüşme kayıtları bulunduğu ifade edilen kararda, sanık Pasin'in savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve Carlos Ghosn'un yasa dışı uçuşu bakımından icrai faaliyetinin bulunduğu kaydedildi.



Kararda, sanık Pasin'in TC-TSR kuyruk numaralı uçağın pilotu olarak yabanca uyruklu Ghosn'un yasa dışı yollarla 30 Aralık 2019'da Türkiye'ye sokmak suretiyle atılı suçu işlediğinin sabit görüldüğü aktarıldı.



"TC-TSR UÇAK PİLOTLARI GHOSN'UN UÇAKTA OLDUĞUNDAN HABERDARDI"



Gerekçeli kararda, TC-TSR kuyruk numaralı uçağın diğer pilotu sanık Bahri Kutlu Sömek hakkındaki imaj alma ve inceleme raporuna göre, uçağın kalkış yapmadığı bir süreçte bir kişiyle yaptığı yazışmada yolcunun gelip gelmediğinin sorulması üzerine "Yolcu geldi" yanıtını vererek, Ghosn'un uçakta olduğunu bildiği anlatıldı.



Sanık Sömek'in sanık Kösemen ile yazışmalarında da uçağa binenlerden haberinin olduğu aktarılan kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:



"Havalimanının hareket memuru olarak görev yapan tanık Fatih Kaptan ve yer hizmetleri görevlisi Engin Balçın'ın beyanlarından anlaşılacağı üzere, Okan Kösemen'in TC-TSR kuyruk numaralı uçaktan Carlos Ghosn'u alıp, TC-ZRA kuyruk numaralı uçağa götürüleceği sırada bunun yer hizmetleri çalışanlarının görmesinin önüne geçilmesi adına sanık Sömek, Fatih Kaptan'ın aracına binip, onları uçağı göremeyecekleri bir tarafa götürmüştür. Bu dikkate alındığında sanık Sömek'in savunmalarına itibar edilmemiştir."



Kararda, sanık Sömek'in TC-TSR kuyruk numaralı uçağın pilotu olarak yabanca uyruklu Ghosn'un yasa dışı yollarla 30 Aralık 2019'da Türkiye'ye sokmak suretiyle atılı suçu işlediğinin sabit görüldüğü aktarıldı.

TC-ZRA UÇAĞININ PİLOTLARI İÇİN "GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI" SUÇUNUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADI

TC-ZRA kuyruk numaralı uçağın pilotları sanıklar Serhat Kahvecioğlu ve Özgü Bilge Bayram hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan dava açıldığı hatırlatılan kararda, Ghos'un birçok ülke gibi Lübnan vatandaşı da olduğu belirtildi.



Yargıtay kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddesine göre, hiç kimsenin uyruğunda bulunduğu ülkeye girme hakkından yoksun bırakılamayacağı anlatılan kararda, bu iki sanığın Ghosn'u vatandaşı olduğu Lübnan'a götürmesinin "göçmen kaçakçılığı" suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı anlatıldı. Kararda, bu gerekçelerle sanıklar hakkında beraat hükmü verildiği aktarıldı.



Hostes Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun eyleminin de ön ödemeli suçlardan olan "suçu bildirmeme" suçunu oluşturduğu, sanığın belirtilen meblağı ödemesi üzerine davanın düşürülmesine karar verildiği anlatıldı.



Diğer sanık Nesrin Altunalan hakkında da hosteslik yaptığı uçağın Ghosn'u kendi vatandaşı olduğu ülkeye götürmesi nedeniyle "göçmen kaçakçılığı" suçunun yasal unsurları oluşmadığı için "suçu bildirmeme" suçundan söz edilemeyeceği belirtilerek, sanığın beraatine karar verildiği vurgulandı.



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