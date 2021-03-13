Eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı, beyin kanaması geçirdi

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyata alınan Satıcı, yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutuluyor. Satıcı'nın yakınları ve çalışma arkadaşları, tedavi gördüğü hastaneye giderek bilgi aldı.



"HAYAT KISA, HAYATINIZI SEVİN"



Oğuz Satıcı, sosyal medya hesabı Instagram'da 3-4 gün önce şöyle bir paylaşım yapmıştı:

"Ben her zaman mutlu hissediyorum, neden biliyor musunuz? Çünkü, kimseden bir şey beklemiyorum. Beklentiler daima acı verir. Hayat kısa. Hayatınızı sevin. Mutlu olun, gülümseyin ve hatırlayın: Konuşmadan önce dinleyin. Yazmadan önce düşünün. Dua etmeden önce bağışlayın. İncitmeden önce hissedin. Nefret etmeden önce sevin. Ve ölmeden önce yaşayın!"