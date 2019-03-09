Geleneksel olarak bilinen 'Lokma tatlısı' yerini yeni nesil lokmacılara bırakıyor. Lokma ve çikolatanın buluşması farklı bir tatlıya dönüşüyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde ve işlek caddelerde açılan lokmacı dükkânları son zamanlarda yükselişe geçiyor. İşlek caddelerdeki lokmacı dükkânlarının önünde özellikle de gençler tarafından oluşturulan yoğun kuyruklar görülüyor.

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Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre, lokmacıların önünde oluşan uzun kuyruklar sizi korkutsa da oldukça hızlı bir servis yapılıyor. Sayıları her geçen gün artan lokmacılar bayilik de veriyor. Bir lokmacı dükkânı açmak bayilik ve iç dekorasyonla birlikte yaklaşık 100-150 bin liraya mal oluyor. Öte yandan dükkânlar yaklaşık yüzde 35-40 kâr elde ediyor. Günlük ortalama 125 kişinin geldiği bir lokmacı dükkânında porsiyon başı 15 liradan hesapladığımızda 1875 lira günlük kazanç elde edilirken bundan da 656 liralık kâr sağlanıyor.

ŞERBETSİZ LOKMA



Yeni nesil lokmacılarda ön plana çıkan şey ise şerbetsiz oluşu. Küçük lokmalar kızartıldıktan sonra dolgu sıkan makineler yardımıyla içleri Bavyera kreması da denilen özel beyaz bir krema ya da Belçika çikolatasıyla dolduruluyor.

Ortalama 8-10 adet lokmadan oluşan porsiyonların üzerine isteğe göre beyaz, sütlü ya da bitter çikolata ile taze meyve, bonibon, bisküvi, Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı, Hindistan cevizi gibi farklı süslemeler de eklenerek servis ediliyor. İstenilen malzemeye göre fiyatlandırılmanın yapıldığı lokma porsiyonları ortalama 10 ila 20 lira arasında değişiklik gösteriyor. Bir porsiyon lokma ile iki kişi rahatlıkla doyabiliyor.

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GİDEREK YAYILIYOR



Yeni nesil lokmacılara sosyal medyada da çok fazla rastlanıyor. Öte yandan lokmacılara giden sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarıyla da birçok kullanıcı lokmacılara akın ediyor. Sayıları her geçen gün artış gösteren yeni nesil lokmacılar, Anadolu'nun yanı sıra yurtdışına da açılıyor.

18-25 yaş aralığının daha çok tercih ettiği lokmacılara yaşlılar ise önyargılı yaklaşıyor. Sektör temsilcileri, yaşlıların daha çok ballı tarçınlı geleneksel tatları denemek istediklerini ifade ediyor.

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