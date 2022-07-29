USD

EUR

ALTIN(GRAM)

BITCOIN BITCOIN

ETHEREUM ETHEREUM

AVALANCHE AVALANCHE

SOLANA SOLANA

FANTOM FANTOM

LOOPRING LOOPRING

THE SANDBOX THE SANDBOX

KRIPTRADE’e üye olan herkese anında 20 TL değerinde TETHER hediye

Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam

Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam yapıldı. Zammın bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.07.2022 - 08:48

Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam

 Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün suya yüzde 40 zam teklifi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu.

AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

uygulamasının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...