Esnaf ve sanatkara kira ve hibe destekleri uzatıldı

Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, daha önce 3 ay olarak açıklanan aylık 1000 liralık hibe desteğinin süresi bir ay daha uzatılarak 4 aya çıkarıldı.

Destekten yararlananlardan iş yerleri kira olanlara, büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira şeklinde uygulanan kira desteğinin süresi de 3 aydan 4 aya yükseltildi.



Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

TİCARET BAKANI MUŞ: CİRO KAYBI DESTEKLERİNDE BAŞVURU SÜRESİNİ UZATTIK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık" dedi.



Muş, "Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleşecek, sonuçlar destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.



Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.



Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.