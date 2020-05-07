Estonya'dan 2 milyar euroluk destek paketi



Acil yardım paketi, tüm Eston şirketlerine çalışanlarının maaşlarının bir kısmı için destek sunarken; kredi garantileri ve finansmanı destekleyecek yeni krediler ile bazı kısa vadeli vergi indirimlerini içeriyor. Açıklanan ilk paketle, Estonya hükümeti mevcut iş sözleşmelerini korumayı, iş sürekliliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.



Bu doğrultuda paketin, istihdam sağlayan, vergi borcu olmayan, finansman ve kredilerini yeniden yapılandırmak için devlet desteğine ihtiyaç duyan orta ve büyük şirketler için önemli bir katkı sunması öngörülüyor. Açıklanan pakete göre; uygunluk şartlarına sahip yaklaşık 12 bin civarında e-Oturum sahibi, paketten yararlanabiliyor ve Estonya İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yardım alabiliyor.

ÜÇ KRİTERDEN İKİSİ



Estonya İşsizlik Sigortası Fonu’nun açıkladığı uygunluk şartlarına göre ‘nitelikli bir işverenin aşağıdaki üç kriterden ikisini karşılaması gerekiyor;



-Şirket cirosunun 2019’un aynı ayına göre %30 veya üzerinde düşmüş olması,

-Şirket çalışanlarının en az %30'u için iş sağlanamayacak durumda olunması,

-Çalışanların maaşlarının en az %30 oranında dürülmüş olması,



Estonya hükümeti bu 2 milyar avroluk acil yardım paketine ek olarak, KOBİ’ler ve serbest meslek sahiplerine (FIE) yönelik olarak 10 milyon avroluk, turizm sektörüne yönelik olarak da 25 milyon avroluk ek yardım paketlerini de devreye aldı. Covid-19 pandemisinden doğan ekonomik zararları azaltmak için devreye alınan ek paketten e-Oturum sahipleri de Estonya’da kurulmuş şirketlerle aynı haklara sahip olarak yararlanabilecek. Mikro ölçekteki küçük işletmeleri ve girişimleri de kapsayan ek paket, bu açıdan e-Oturum sahiplerine ve girişimleri önemli bir yardım olacak.

