Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatı açıklaması

Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.



Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.



Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir.



Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır."