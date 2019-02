Taze sebze ve meyveden sonra et üreticileri de tanzim kurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kapısını çalacak.



Sabah gazetesinin haberine göre, Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, “Tanzim başlarsa fiyat en az yüzde 30 ucuzlar” dedi.



Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) sınırlı sayıdaki satış noktasıyla vatandaşa ulaşamadığını, ucuz eti de ucuzcu zincir marketlere verdiğini dile getiren Tunç, "biz aracı olmadan ucuz yerli eti vatandaşa ulaştırmak için tanzim satışa başlamak istiyoruz" diye konuştu.



Gerekirse ESK bünyesinde de bu işi yapabileceklerinin altını çizen Tunç, sadece üretici ve tüketicinin olacağı bir modelle fiyatların ciddi oranda düşebileceğini kaydetti.



Tunç, konunun detaylarını netleştirmek için yarın üreticilerle bir araya geleceklerini de söyledi.



İNTERNET ÜZERİNDEN TANZİM SATIŞ NASIL OLACAK?