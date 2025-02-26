Ethereum Fiyatı 2025'te iki katına çıkabilir: Kurumsal ilgi artıyor

Ethereum (ETH) fiyatı 2025'te önemli bir artış bekliyor. Kripto dünyasında sıkça karşılaştırılan Ethereum, güçlü geliştirici ekosistemi ve merkezi olmayan finans (DeFi) alanındaki yerleşik rolü ile dikkat çekiyor.

Zekret CEO'su Dmitrij Radin, Ethereum'un sosyal medyada geniş bir destek bulduğuna dikkat çekiyor. Özellikle, Trump'ın Ethereum'u desteklemesi ve daha düşük volatiliteye sahip olmasının yatırımcılar arasında büyük bir ilgi oluşturduğunu belirtiyor. Ethereum, aynı zamanda bir stablecoin'e dönüşme şakalarıyla da gündemde.

KURUMSAL VE BALİNA YATIRIMLARI ETHEREUM'A YOĞUNLAŞIYOR



Ethereum'a olan kurumsal ilgi son dönemde artmış durumda. World Liberty Financial, Donald Trump ile ilişkilendirilen bir kripto fonu, aktif olarak Ethereum biriktiriyor ve Ocak 2025'ten bu yana büyük miktarlarda ETH alımları yapıyor. World Liberty Financial, yaptığı 5 milyon dolarlık ETH alımlarıyla dikkat çekiyor ve bu fon, fiyatlar 3.000 doların altına düştükçe alımlarına devam ediyor. Kurumsal yatırımcılar, Ethereum'u güvenilir ve "kaliteli" bir blok zinciri olarak görüyor. BlackRock ve Fidelity gibi büyük firmalar da Ethereum ETF'leri aracılığıyla önemli yatırımlar yapıyor.



Ethereum, Solana ve diğer blok zincirlerinden gelen yoğun rekabetin yanı sıra, ağın içindeki bazı zorluklarla da karşı karşıya. Ethereum'un geliştirici topluluğu ve DeFi alanındaki gücü, onu hâlâ tercih edilen bir blok zinciri yapıyor. Ancak, Solana'nın son yıllarda hızla gelişmesi ve meme coin skandalları, yatırımcılar arasında yeni tercihler oluşturabilir. Ancak Ethereum, güçlü geliştirici ekosistemi sayesinde hala güçlü bir duruş sergiliyor ve kurumsal yatırımcılar, ETH'yi tercih etmeye devam ediyor.

