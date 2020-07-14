ETİD'den, Wayfair açıklaması

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu, ABD'li e-ticaret platformu Wayfair ile ilgili iddiaların Türkiye'ye yansımasını üzülerek takip ettiklerini duyurdu.



ETİD'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin dijital dönüşümünün itici gücü, geleceği parlak e-ticaret sektörünün sosyal medyadaki iddialarla töhmet altında bırakıldığını belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Pazar yeri modelinde satıcıların ürünleri tek bir platform üzerinden milyonlarca müşteriye ulaştırılıyor. Ürünlerin isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılar tarafından belirlenmektedir. Pazar yerleri satıcıların belirlediği fiyatlara müdahale edememektedir. Ancak böylesi hassas konularda platformlarımız sorumluluk alarak üzerine düşeni fazlasıyla yapmaktadır. Ülkemize de yansıyan bu iddialar karşısında yapılan incelemelerde iddialara söz konusu ürünlerde veri giriş hataları tespit edilmiştir.

Bu hassas konuyla ilgili hiçbir şüphe kalmaması amacıyla yasal süreç de başlatılmıştır. Platformlarımızın da desteğiyle son derece şeffaf şekilde inceleneceğine eminiz.

Sektörümüz üzerindeki bu asılsız iddiaların en kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyoruz."

