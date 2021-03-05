Etihad Hava Yolları 1,7 milyar dolar zarar etti

Etihad Hava Yolları, Covid-19 önlemleri nedeniyle geçen yıl 1,7 milyar dolar zarar etti.

Anadolu Ajansı 05.03.2021 - 11:09

Etihad Hava Yolları 1,7 milyar dolar zarar etti

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Corona virüs etkisi: ABD'li hava yolu şirketlerinin 2020 zararı açıklandı

Corona virüs etkisi: ABD'li hava yolu şirketlerinin 2020 zararı açıklandı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Etihad Hava Yolları'nın geçen yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle uçak seferlerinin askıya alınması sonucu 1 milyar 700 milyon dolar zarar ettiği belirtildi. 

Etihad Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 2019'da 17 milyon 400 bin yolcu taşıdığı, ancak bu sayının 2020'de 4 milyon 200 binde kaldığı ifade edildi. 

Mart 2020 itibarıyla yayılmaya başlayan Covid-19 nedeniyle uçak seferlerinin askıya alındığının hatırlatıldığı açıklamada, çok kısıtlı uçuşlar sonucunda firmanın gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 74 azaldığı ifade edildi. 

Açıklamada, 2019'da 4 milyar 800 milyon dolara ulaşan şirketin elde ettiği gelirin 2020'de 1 milyar 200 milyon dolara düştüğü aktarıldı. 

Bunun sonucunda Etihad Hava Yollarının 2020'de zararının 1 milyar 700 milyon doları bulduğu kaydedildi.

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