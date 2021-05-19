Euro / Dolar paritesi 4,5 ayın zirvesine çıktı

Geçtiğimiz günlerde ABD’de beklentilerin üzerinde çıkan enflasyon verilerinin ardından Dolar/TL bayramın ilk gününde 8,49 seviyesine çıkmış, Euro/TL ise 10,27’yi aşmıştı.



ABD'de tüketici enflasyonunun nisan ayında yüzde 4,2 ile beklentileri aşarak 13 yılın zirvesine yükselmesinin ardından geçtiğimiz gün Dolar/TL paritesi 8,40 seviyesinde işlem görmüştü.

Bugün ise Euro bölgesinin ilk çeyrek büyüme ve dış ticaret verilerini izleyen piyasalarda Euro alımlı bir seyir izleyerek 10,27 seviyelerinden işlem görürken Dolar 8,39 seviyelerinde seyretti.

Bu durumda Euro - Dolar paritesi 1,2246’ya yükselirken 8 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

19 MAYIS’TA PİYASALARIN ÖZETİ

Geçtiğimiz hafta ABD’nin enflasyon verisinin etkisiyle kurlarda yaşanan yükselişin ardından 8,5 seviyelerine kadar yükselen Dolar, daha sonra toparlayarak 8,3 seviyelerine kadar düştü. Euro ise aynı dönemde 10,2 seviyesine kadar çıkarken bugüne yükselişle başladı.

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan yükselişten sonra artış ivmesi azalan gram altın, bugün yükselişi yavaş da olsa sürdürüyor. Pazartesi günü 503,7 lira ile 10 Kasım 2020 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gören gram altın, bugün 503,4 TL seviyelerinde seyrediyor.