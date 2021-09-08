Europap Tezol Kağıt halka arz ediliyor

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Europap Tezol Kağıt Sanayi A.Ş. halka arz oluyor.

TEZOL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Şirketin halka arzı için DenizYatırım liderliğinde 8-9-10 Eylül tarihlerinde hisse başına 13.87 TL fiyatla talep toplanacak.

20 milyon TL nominal paylarını halka arz edecek olan Europap Tezol'un yeterli talep gelmesi halinde 4 milyon TL ek pay satışı da yapılabilecek. Bu satışlarla birlikte toplam halka arz büyüklüğü ise 333 milyon TL olacak.



Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20 olurken, ek satışların gerçekleşmesi durumunda bu oran yüzde 24'e çıkacak.

Yatırımcılar, bireysel yatırımcı grub’na 1000 adet ve altında, yüksek başvurulu yatırımcı grubuna ise 1001 adet ve üzerinde başvuru yaparak dahil olabilecek.

Bireysel yatırımcı ve yüksek başvurulu bireysel yatırımcı grupları kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacak. Halka arzın yüzde 60’ının ayrıldığı bireysel yatırımcılar, talebin karşılanma oranı açısından avantajlı olacak. Öte yandan bugüne kadar her yıl düzenli kar payı dağıtan şirketin, belirlediği temettü politikasıyla halka arzdan sonra da kârını yatırımcılarla paylaşmaya devam etmeyi hedeflediği duyuruldu.

Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, “Halka açık şirket statüsünde olmanın iş ve işbirliklerimize ivme kazandıracağına ve global oyuncu olma hedefimize yüksek katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Tezol, üretimin yarısını 30’dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini de söyledi.

Tezol, “2021 ilk yarısı itibariyle 12 aylık ciromuz 682 milyon TL. 150 milyon TL kar ile kapattığımız bu dönemde FAVÖK’ümüz ise 159 milyon TL oldu. Aynı dönemde yüzde 22 net kar marjına ulaştık” bilgisini verdi.



