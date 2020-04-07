Europol'den 80 milyon euroluk dolandırıcılık operasyonu

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), yatırımcıları değersiz hisselere yönlendirerek 80 milyon euro dolandıran suç şebekesine operasyon düzenledi.



Europol'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırımlarını online yapan kullanıcıları, satış teknikleriyle değersiz hisselere yönlendiren şebeke, bu yolla Almanya ve Avusturya'da bin kişiyi kişiyi yaklaşık 12 milyon euro dolandırdı.



Şebeke, mağdurlarını, toplam 80 milyon euro değerinde kayba uğrattı.



Bulgaristan, Sırbistan, Almanya ve Avusturya güvenlik birimleriyle düzenlenen ortak operasyonda, Sırbistan'da 5, Bulgaristan'da 4 olmak üzere şebeke üyesi 9 kişi yakalandı.



Operasyona Avrupa Yargısal İşbirliği Ajansı da (Eurojust) destek verdi.

