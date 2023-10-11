Ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman çıkacak? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama

Ev hanımlarına emeklilik hakkı düzenlemesiyle ilgili son durum merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayındaki seçim döneminde, ev hanımlarına emeklilik hakkıyla ilgili düzenleme yapacaklarını müjdelemişti. Peki, ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman çıkacak?
BAKAN IŞIKHAN'DAN EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI AÇIKLAMASI
Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında ise "Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek." açıklamasında bulundu.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Ev hanımlarına emeklilik hakkının ne zaman yasalaşacağı, emekli olmayı bekleyen ev hanımları tarafından sorgulanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız." ifadelerinde bulundu.
Buna göre; Ev hanımlarına emeklilik hakkı, yapılacak 5 yıllık çalışma kapsamı sonrasında belli olacak.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Ev hanımlarına emeklilik şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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