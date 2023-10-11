Ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman çıkacak? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama

Ev hanımlarına emeklilik hakkı yasasının ne zaman çıkacağı, emekli olmayı bekleyen binlerce ev hanımı tarafından sorgulanmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkıyla alakalı yeni açıklamalarda bulundu. Peki, ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman çıkacak?

Ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman çıkacak? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama

Ev hanımlarına emeklilik hakkı düzenlemesiyle ilgili son durum merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayındaki seçim döneminde, ev hanımlarına emeklilik hakkıyla ilgili düzenleme yapacaklarını müjdelemişti. Peki, ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman çıkacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EV HANIMLARINA HAKKI AÇIKLAMASI

Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında ise "Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek." açıklamasında bulundu.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman çıkacak? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama - 1

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ev hanımlarına emeklilik hakkının ne zaman yasalaşacağı, olmayı bekleyen ev hanımları tarafından sorgulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız." ifadelerinde bulundu.

Buna göre; Ev hanımlarına emeklilik hakkı, yapılacak 5 yıllık çalışma kapsamı sonrasında belli olacak.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Ev hanımlarına emeklilik şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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