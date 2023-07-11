Ev sahipleri için yeni nesil kiralama yönetimi: Çoklu kanal yönetim sistemi

Ev sahibi olmak, yatırım açısından birçok avantaj sunarken, bazı zorlukları da beraberinde getiriyor.

Özellikle evlerini kısa süreli kiralayanlar, farklı platformlardan gelen rezervasyonları takip etmekte ve yönetmekte güçlük çekiyor. Çifte rezervasyon, iptal, değişiklik gibi durumlar hem ev sahiplerinin hem de kiracıların mağdur olmasına yol açıyor.

DÖNEMSEL KİRALIK EVLERE TALEPLER ARTIYOR

Turizm sezonu hızla sürerken, kısa dönemli ev kiralama pazarı da canlılığını koruyor. Kira artışına gelen %25’lik zam sınırlaması, yalnız turizm bölgelerindeki değil, şehir merkezlerindeki evlerin sahiplerinin de kısa dönemli kiracı arayışını artırıyor. Ancak evlerini farklı platformlarda ilan yayınlayarak kiraya çıkaran ev sahipleri, iş süreçlerini yönetmekte zorlanıyor. Peki ev sahipleri en çok hangi konularda zorluk yaşıyor? Sizin için sıraladık..

Ev sahiplerinin birincil sorunu: Rezervasyonları yönetmek

Evlerini farklı platformlardan kiraya çıkaran ev sahipleri, yönetim mekanizmalarını yönetmekte güçlük çekiyor. Ev sahipleri en çok aşağıdaki sorunlarla karşılaşıyor.

-Rezervasyon taleplerini yönetmek

-Dönemsel fiyat optimizasyonu

-Kiralardan kârını artırmak

-Finans süreçlerini yönetmek

Ev sahipleri, farklı platformlardan gelen rezervasyonları tek bir yerden görüntüleyebilmek ve yönetebilmek için çeşitli yöntemler deniyor. Ancak bu yöntemler genellikle yetersiz kalıyor veya hata payı yüksek oluyor. Takvimi manuel olarak güncel tutmaya çalışmak, çifte rezervasyon gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Çifte rezervasyon kiracıların mağdur olmasına neden olurken, ev sahiplerinin de itibar ve gelir kaybına yol açabiliyor.

Ev sahiplerinin rezervasyon takvimlerini senkronize etmesini sağlayan Devende gibi kiralama platformları ise gelişmiş teknolojik altyapıya sahip kanal yönetim sistemleriyle yatırımcıların kârlarını maksimum seviyeye ulaştırıyor. Bunun yanı sıra iş süreçlerini pratik bir şekilde yürütmelerini mümkün kılıyor.

EV SAHİPLERİ KANAL YÖNETİMİ SİSTEMLERİYLE MAKSİMUM KARA ULAŞIYOR

Ev sahiplerinin takvim yönetimi sorunlarını çözmek için teknolojiden faydalanmak mümkün. Kanal yönetimi uygulamalarıyla farklı platformlardan gelen rezervasyonlar tek bir yerden görüntülenebiliyor ve yönetebiliyor. Booking Airbnb, Casamundo, Vrbo, Expedia gibi popüler platformlarla entegre çalışan bu paneller, ev sahiplerinin takvimlerini otomatik olarak senkronize ediyor.

Kanal yönetim sistemleri ev sahiplerine başka neler sunuyor:

-Çoklu kanal yönetimiyle çifte rezervasyon sorununu oradan kaldırıyor.

-Tek panel üstünden, farklı sitelerden ilan yayınlanmasını sağlıyor.

-Fiyatlandırma, fatura kesme gibi finans işlerini kolaylaştırıyor.

-Kiralama süreçlerinin farklı cihazlardan yürütülmesini mümkün kılıyor.

Çoklu kanal yönetimini kullanan ev sahipleri, bu avantajlar sayesinde takvimlerini pratik ve kontrollü bir şekilde yönetirken, hem işgücünden hem de zamandan tasarruf ediyor. Dönemsel kira getirilerini maksimum seviyeye ulaştırarak, kârlarını artırıyor ve pazar paylarını büyütüyor. Bunun yanı sıra müşterileriyle birebir iletişime geçmek için vakit kazanırken, kusursuz bir deneyim sunarak memnuniyet oranını yükseltip başarıya ulaşıyor.