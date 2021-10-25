Ev ve mutfak eşyalarında hedef 3,4 milyar dolar ihracat

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), sektörü geliştirecek etkinliklere devam ediyor.

EVSİD Başkanı Talha Özger, sektör olarak yılın ilk 9 ayında yüzde 43 büyüme gösterdiklerini, 2019 ile 2021 yılı arasındaki büyüme oranının ise yüzde 22 olduğunu söyledi.



YÜZDE 43 BÜYÜME



Kayseri'de sektör paydaşlarıyla bir araya gelen EVSİD Başkanı Talha Özger, "Anadolu ev ve mutfak eşyaları sektörü için büyük önem taşıyor. Sektörümüz 2020 yılında 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılı sonu hedefimiz ise 3,4 milyar dolar. Yılın ilk 9 ayında yüzde 43 büyüme yakaladık. 2019 ile 2021 yılı arasındaki büyüme oranı ise yüzde 22" dedi.



Tedarik zincirlerinin değişim sürecine girdiğini belirten Özger, şunları söyledi;

“Uzakdoğu'dan nakliye fiyatlarının yüksek olması ve oradan ürünün temin edilememesi gibi sıkıntılardan kaynaklı olarak tedarik zincirleri değişiyor. Satın alıcılar alternatif rotalar oluşturmaya başladı. Türkiye olarak lojistik sorunu her ne kadar bizim için de problem yaratsa da bunu avantajımıza çevirebileceğimiz bir noktadayız."



"POZİTİF RÜZGARI KALICI HALE GETİRMELİYİZ"



İhracatın artması ile sektörün iyi bir ivme yakaladığını belirten Özger, "Pandemi ile beraber insanlar evlerine kapandı ve evde vakit geçirmeye başladı. Etkinlik olarak mutfaklarda daha çok vakit geçirdik, daha çok yemek yapmaya başladık. Kekler, ekmekler yaptık ve gastronomi daha da ön plana çıktı. İhracat artıyor ve çarklarımız dönüyor ancak bu pozitif rüzgarı orta ve uzun vadede fırsatçılığa yer vermeden kalıcı hale getirmemiz gerekiyor" dedi.



Gönüllü bir elçi olarak çalıştıklarını belirten Talha Özger, "Bölgesel olarak orta ve uzun vadelerde 1-2 yıllık projeler değil 10 yıllık projeler geliştirip oralarda kendi markalarımızı tanıtmamız gerekiyor. Gitmiş olduğumuz tüm yerlerde Made in Turkey gücünü anlatıyoruz. Markalaşma çalışmaları yapmalı, Latin Amerika bölgesi gibi uzak pazarlarda kalıcı hale gelmeliyiz. İlk olarak 2016 yıllarında başladığımız bu projeleri tekrar hayata geçireceğiz. Çalışmalarımıza daha agresif bir şekilde devam ederek daha fazla satın alıcıyı Türkiye'deki üreticimiz ile buluşturmak istiyoruz."

YILLIK 1,5 MİLYON ÜTÜ MASASI ÜRETİMİ



Sektör olarak ülke ekonomisine katkı sunmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Milenyum Metal A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Mustafa Tetiker ise, "Türkiye ütü masası sektöründe iyi durumda ancak daha gidecek çok yolu var. Şirket olarak yıllık 1,5 milyon adet ütü masası üretiyoruz, bu üretimin yaklaşık 60 ile 70 bin adetini Amerika’da satıyoruz.

Türkiye’de toplam ütü masası üretimi 7 milyon civarında. Pastadan en büyük payı İngiltere'den alıyoruz. Sadece Walmart yılda 1 milyon 800 bin adet ütü masası alıyor" diye konuştu.

