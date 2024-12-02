Evde bakım maaşı aralık ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.

Maaş sorgulama işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:



1. E-Devlet Üzerinden Sorgulama



Evde bakım maaşı sorgulamasını e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Bunun için şu adımları izleyin:



E-Devlet resmi sitesine gidin.



T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.



Arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Açılan ekrandan maaş bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.



2. SMS ile Sorgulama



Evde bakım maaşınızın yatıp yatmadığını SMS ile de sorgulayabilirsiniz:



Telefonunuzun mesaj bölümüne girin.

BAKIYE yazıp boşluk bırakın ve T.C. Kimlik Numaranızı yazın.

Mesajı 4747’ye gönderin.