Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? (2023 temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri)

Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne kadar olacağı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, evde bakım maaşı ödemesi alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrası, evde bakım maaşı ödemelerine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?



Asgari ücrete temmuz ara zammı yapılmasının ardından evde bakım maaşı ödemelerine zam gelip gelmediği merak ediliyor.



Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı sonrası evde bakım maaşı ücreti değişmedi.



Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak zamlanan evde bakım aylığı yeni tutarı da Temmuz aynda belli olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?



Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor



EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. ÖDEME SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN