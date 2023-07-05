Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? (2023 temmuz ayı evde bakım maaşı sorgulama)

Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Memur maaşlarına göre artış gösteren evde bakım maaşları, temmuz ayı zammı sonrası merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi?



EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?



Asgari ücrete temmuz ara zammı yapılmasının ardından evde bakım maaşı ödemelerine zam gelip gelmediği merak ediliyor.



Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı sonrası evde bakım maaşı ücreti değişmedi.



Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak zamlanan evde bakım aylığı yeni tutarı da Temmuz ayında belli olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?



Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor



EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.



E-DEVLET ÖDEME SORGULAMA EKRANI

