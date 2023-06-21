Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? (2023 evde bakım maaşı ödemeleri)

Evde bakım maaşlarının ne kadar olduğu, asgari ücrete yapılan ara zammın ardından sorgulanmaya başladı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından birçok ücrette artış yaşandı. Peki, asgari ücret zammı, evde bakım maaşı ödemelerini etkiledi mi? evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? (2023 evde bakım maaşı ödemeleri)

Asgari ücrete gelen ara zammın ardından evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili ayrıntılar merak ediliyor. sonrasında 65 yaş aylığı, engelli aylığı gibi birçok ödemeye zam gelmesinin ardından, evde bakım maaşlarına zam gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı?

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete temmuz ara zammı yapılmasının ardından evde bakım maaşı ödemelerine zam gelip gelmediği merak ediliyor.

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak. Dolayısıyla zammı sonrası evde bakım parası değişmedi.

Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak zamlanan evde bakım aylığı yeni tutarı da Temmuz aynda belli olacak.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? (2023 evde bakım maaşı ödemeleri) - 1

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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