Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? (2023 evde bakım maaşı ödemeleri)

Asgari ücrete gelen ara zammın ardından evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Zam sonrasında 65 yaş aylığı, engelli aylığı gibi birçok ödemeye zam gelmesinin ardından, evde bakım maaşlarına zam gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı?



EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?



Asgari ücrete temmuz ara zammı yapılmasının ardından evde bakım maaşı ödemelerine zam gelip gelmediği merak ediliyor.



Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı sonrası evde bakım parası değişmedi.

Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak zamlanan evde bakım aylığı yeni tutarı da Temmuz aynda belli olacak.

