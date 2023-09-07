Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri)

Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Her ay evde bakım ihtiyacı olan vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme yapılıyor. Eylül ayının ilk haftası itibarıyla ise evde bakım maaşı ödeme günleri sorgulanmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?



EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.

Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

