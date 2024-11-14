Evde bakım maaşı sorgulama ekranı: Kasım ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Normal şartlarda her ayın 15'i ve 31'i arasında yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. Peki, kasım ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?



KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor.



Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.

