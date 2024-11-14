Evde bakım maaşı sorgulama ekranı: Kasım ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, kasım ayında yapılacağı tarihi merak ediliyor. Peki, kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Normal şartlarda her ayın 15'i ve 31'i arasında yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. Peki, kasım ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?
KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor.
Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.
EVDE BAKIM ÖDEMELERİ SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
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