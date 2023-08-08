Evde bakım maaşı yattı mı? (Evde bakım maaşı sorgulama)

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Ağustos'tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama