Evde bakım maaşı yattı mı? (Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama)

Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte evde bakım maaşları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli kişiler ile ailelerine belirlenen tarih aralığında bakım maaşları yatıyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?



Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. E DEVLET EVDE BAKIM SORGULAMA



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.



Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama İçin Tıklayın

