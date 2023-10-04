Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Ekim ayı evde bakım maaşı sorgulama)

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı maaş ödemeleriyle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor. Evde bakım maaşı ödemeleri illere göre farklılık gösteriyor.

Evde bakım maaşı geçtiğimiz ay 14 Eylül itibariyle hesaplara yatmaya başlamıştı. EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.