Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Ekim ayı evde bakım maaşı sorgulama)

2023 ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Maaştan faydalanan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Ekim ayı evde bakım maaşı sorgulama)

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı maaş ödemeleriyle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor. Evde bakım maaşı ödemeleri illere göre farklılık gösteriyor. 

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Ekim ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 1

Evde bakım maaşı geçtiğimiz ay 14 Eylül itibariyle hesaplara yatmaya başlamıştı. 

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Ekim ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 2

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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