Evde bakım maaşı yattı mı? Evde makım maaşı haziran ayı ödeme tarihleri belli oldu mu?

Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı alan vatandaşlar, haziran ayı ödemeleri için hesaplarını kontrol etmeye başladı. Evde bakım maaşları her ay düzenli olarak hesaplara aktarılıyor. Vatandaşlar bulundukları ilde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? Evde bakım ödemeleri illere göre değişkenlik gösteriyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.