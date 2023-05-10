Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri)

Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri olarak da bilinen evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatacağı, ihtiyaç sahibi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın ortasında hesaplara yatırılan evde bakım maaşları için, mayıs ayı tarih araştırması başladı. Peki, evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?



MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN?



Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.



Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri, 15-31 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılmış olacak.



E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.



EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

