Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin, aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden olduğunu belirterek, 'evde bakım yardımı' kapsamında hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.



Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 547 bin kişiye evde bakım yardımı yapıldığını belirten Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin