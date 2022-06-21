Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve aileleri için 1 milyar 289 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Haberler - DHA 21.06.2022 - 11:49

Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

İlişkili Haberler

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin, aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden olduğunu belirterek, 'evde bakım yardımı' kapsamında hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 547 bin kişiye evde bakım yardımı yapıldığını belirten Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...