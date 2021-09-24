Evergrande endişesi artıyor (Son tarih geçti, ödeme yapılmadı)

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin dolar cinsi tahvil kupon ödemesini yapması gereken son tarihte yapmaması, yatırımcıların korktuğu temerrüte düşme ihtimalini artırdı.

Piyasalar, 305 milyar dolar borcu bulunan ve likidite sıkıntısı yaşayan şirketin iflasının Çin'deki finansal sistemin işlerliğini bozacağından ve sorunların diğer ülkelere de yayılacağından endişe duyuyorlar.

Şirketin 83,5 milyon dolar tutarındaki kupon ödemesi için son tarih geçerken, Evergrande'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.