Evergrande riski bir şirkete daha yayıldı

Borç krizi yaşayan gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ardından, Sunac da likidite sorunu nedeniyle yerel yöneticilerden finansal yardım istedi.

Reuters - NTV Haber 27.09.2021 - 15:41

Evergrande riski bir şirkete daha yayıldı

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Hong Kong Borsası'nda işlem gören Sunac, konut satışlarındaki yavaşlama sonrasında yerel yöneticilerden finansal konularda şirkete yardımcı olunmasını istedi.

Çin'de konut piyasası neredeyse durma noktasına gelmiş bir haldeyken şirket yöneticileri yerel yönetime yazdığı bir mektupta "Büyük bir baskıyla karşı karşıyayız” dedi.

Sunac'ın yardım talebi ülkede borç içerisinde bulunan inşaat sektörünün likidite sıkıntısından ne derece etkilendiğini gözler önüne seriyor.

Citigroup analistleri ise yayımladıkları bir raporda Evergrande krizinin sonu ne olursa olsun Çin'deki konut fiyatlarının ciddi derecede düşme riski bulunduğuna işaret ediyor.

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