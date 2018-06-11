İlişkili Haberler Türkiye nasıl evlilik teklif ediyor?

2000 farklı kategoride 200 bin hizmet vereni, hizmet almak isteyenler buluşturan Armut, web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla gelen evlilikle ilgili son bir yılda aldığı 77.155 hizmet talebini inceleyerek Türkiye'nin evlilik alışkanlıklarını ortaya koyuyor.

Nişan, kına ve düğün maliyetleri, organizasyonlardaki ortalama davetli sayısı, en çok tercih edilen mekan, zaman ve yeni trendleri gösteren verilere göre; nişan organizasyonu maliyeti 2.200-125.000 TL, kına organizasyonu 1.500-17.000 TL, düğün organizasyonu ise 22.000-400.000 TL aralığında değişebiliyor. Kına organizasyonlarının en çok gerçekleştiği günler çarşamba ve cuma olurken düğünler ise en çok haziran sonu ve temmuz başında gerçekleşiyor.



KINA MALİYETİ BİN 500 TL'DEN BAŞLIYOR; NİŞAN MALİYETİ 125 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR

Kına organizasyonu İstanbul'da minimum 1.500 TL'ye mal olurken, davetli sayısı ve organizasyonun büyüklüğüne göre 17.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Fiyatlar İzmir'de 1.600 TL, Ankara'da 1.700 TL'den başlıyor. Ankara'da kına organizasyon maliyetleri Türkiye ortalamalarının üzerinde seyrediyor.



Nişan maliyetleri ise 3 büyük ilde 2.200 TL-2.350 TL fiyat aralığından başlasa da nişanını düğün kadar görkemli yapmak isteyenlerin talepleri 125.000 TL'lik organizasyonlara neden olabiliyor. Ankara ve İzmir'de de pahalı nişan organizasyonlarının maliyetleri 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Nişan organizasyonlarında ortalama davetli sayısı ise 80 civarında.

DÜĞÜN MALİYETİ 22 BİN TL'DEN BAŞLARKEN 400 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR



Düğün hazırlıkları sırasında talep yapılan 14 kategorinin maliyetleri incelendiğinde, 3 büyük ilde minimum 22.000 TL maksimum 400.000 TL'ye mal olan evlilik talepleri yapıldığı görülüyor. Fotoğraf çekiminden mekan seçimine, gelin arabasından düğün pastasına, davetiyeden gelinlik-damatlığa kadar pek çok faktör maliyetleri etkiliyor. Davetli sayısı da organizasyon maliyetlerini doğru orantılı olarak etkiliyor. Türkiye'de düğün organizasyonlarına ortalama davetli sayısı 417 olurken, İstanbul'da bu sayı 461'e çıkıyor. İzmir'de ortalama davetli sayısı 320, Ankara'da ise 433.



KINA GECELERİ İÇİN EN ÇOK ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİ TERCİH EDİLİYOR



Düğünden hemen önce tercih edilen kına gecelerinde cuma ön plana çıkarken, birkaç gün dinlenmek isteyenler hafta içi en çok çarşamba gününü tercih ediyor.



İSTANBUL VEYA ANKARA'DA EVLENMEK İÇİN EN HESAPLI AY ŞUBAT



Evlilik maliyetlerinin aylara göre kırılımına bakıldığında en ucuz aylar İstanbul ve Ankara'da şubat olurken, İzmir'de en ucuz ay ekim olarak dikkat çekiyor. Yine de düğünler için en çok tercih edilen dönem yaz ayları olarak göze çarpıyor. Talep tarihlerine bakıldığında Ramazan aylarının o seneki düğün tarihlerini önemli şekilde değiştirdiği gözlemlense de haziran sonu ve temmuz başı daha çok tercih ediliyor.



YAZ AYLARINDA TEKNE VE BAHÇELERDE NİŞANLAR TERCİH EDİLİYOR



Nişan organizasyonlarında ağırlıklı olarak beyaz çiçekler ve sade tasarımlar istenirken, yaz aylarında daha çok tekne ve bahçelerde olan organizasyonlar tercih ediliyor. Bahçelerde piknik şeklinde masalar kurmak bu sene artan talepler arasında. Açıkhava organizasyonlarında havai fişek gösterileri yine yoğunlukta olan talepler arasında. Hatıra köşeleri, fotoğraf çekmek için çeşitli süsler de yine çok gelen taleplerden. Düğünler de ise bir dönemin en popüler düğün tarzı olan kır düğünlerine talep giderek azalıyor.



İSTANBUL'DA EN ÇOK EVLENEN İLÇELER ARASINDA ÜSKÜDAR BİRİNCİ SIRADA



İstanbul'da evlenmek için en çok tercih edilen ilçe Üsküdar. Onu, Kadıköy, Sarıyer, Pendik, Maltepe ve Ümraniye takip ediyor. Düğün salonu ortalama 148 gün önceden ayarlanıyor.





TESTİ KIRMA TÖRENLERİ VE DANSÇI NEDİMELER KINA ORGANİZASYONLARINDAKİ YENİ TRENDLER

Verilere göre son dönemde en çok istenen talepler arasında testi kırma törenleri yer alıyor. Gelinler daha şık ve etkileyici bir çıkış yapmak için dansçı nedimelerle hazırlanmış dans gösterileri hazırlıyor.