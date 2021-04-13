EVSİD'de yeni başkan Talha Özger oldu

2020’yi 2,55 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı STK’sı EVSİD yeni başkanını seçti. Derneğin 3. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda tek aday olan Talha Özger oyların tamamını alarak EVSİD’in yeni başkanı oldu.

Genel kurula Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki de katıldı.



Burak Önder-Talha Özger

"İHRACATIYLA GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR"



Genel kurulda bir konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle şu ifadeleri kullandı:

“Toplam ihracatta 19 milyar dolarla tüm zamanların aylık ihracat rekorunu kırdığımız Mart ayında ev ve mutfak eşyaları sektörümüzün ihracatı yüzde 47’lik artışla 316 milyon doların üzerine çıktı.

3,3 dolarlık kilogram başı ihracatla, hedeflerimize önemli derece katkı sağlayan bir sektör. Burak Önder başkanımız başta olmak üzere derneğin her bir paydaşını gerçekleştirilen çalışmalar için yürekten kutluyorum. Önümüzdeki dönemde sektörün yeni ihracat rekorlarını görecek olmanın inancını taşıyorum.”



YENİ İHRACAT PAZARLARI İÇİN "SEKTÖREL KÜMELENME"



İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki ise alternatif ihracat pazarları için sektörel kümelenmenin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı:

“Dünyadaki her ülkeye ihracat yapıyoruz ancak ticaretimiz ağırlıklı olarak belirli ülkelerle gerçekleşiyor. Bu noktada alternatif pazarlara daha fazla nüfuz edebilmek için farklı pazarların ihtiyaçlarına göre farklı çözümler sunmak gerekiyor. ‘Sektörel Kümelenmelerin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi’ projemiz ile Afrika ve benzeri gelişmekte olan ülkelerden satın almacıları, ülkemizde sektörlerin ve toptancıların kümelendikleri özelleşmiş bölgelere çekmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde üretim kabiliyeti çok yüksek. Hedefimiz, potansiyel ara mamul gruplarını belirleyerek bu konulara üretim yatırımı yapabilecek firmalarımızı tespit etmek.”



"2 DÖNEM KURALINA SADIK KALDIK"



Genel kurul sonrasında EVSİD’in ikinci Başkanı olan Talha Özger, 6 yıldır olduğu gibi yine nitelikli ve sonuç odaklı organizasyonlara devam edeceklerini söyledi. Özger, "2021- 2024 dönemi için her yıl en az 4 sektörel ticaret heyeti, yurtdışı fuar katılımı, eğitim programları ve yeni URGE projeleri kurguladık. Burada EVSİD’in ortaya koymuş olduğu vizyon ile beraber çok iyi işlere imza attık ve 2 dönem kuralına sadık kalıp bayrak değişimini gerçekleştirdik. Ümit ediyoruz ki bu davranışımız tüm STK’larımızın anlayışına bir ışık tutar. Zamanı geldiğinde bizler de alttan gelen nesillere görevlerimizi devredebilmeliyiz.” dedi.

Burak Önder ise, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“6 yılda 21 ülkede 34 etkinliğe birlikte imza attık. Urge projeleri yürüttük. 3 kez adına ‘Invitation Only’ dediğimiz; 80’den fazla ülkeden süpermarket zinciri ve toptancıyı ülkemizde ağırladığımız çok önemli etkinliği düzenledik. Pandemiyle birlikte 2021 yılında ‘Evsid Connect’ ismini verdiğimiz online heyetler düzenledik.



Biz dünyayı iyi takip eden, proaktif adımlar atarak, gelişimlere ayak uyduran bir sektör olmalıyız. Bunu sadece kamu ve siyaset kurumlarından beklemek doğru bir anlayış olmaz. Ülkemiz ve sektörümüz için biz sivil toplum kuruluşlarının da üzerine düşen ciddi sorumluluklar var. Derneğimizi kurarken en fazla iki dönem başkanlık yapma kuralını biz koyduk. İnandığımız değerler için de bu kuralı aşacak alternatifleri hiç düşünmedik. ‘Biz gidersek kurumlar çöker’ anlayışı ile kendimizi kandırmadan, herkesin yolunu açarak ve destek olarak bu kurumları çok daha iyi yerlere getirmek hepimizin elinde."