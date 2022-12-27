EYG GYO'nun halka arzı tamamlandı

EYG GYO, 22-23 Aralık 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul’da gerçekleşen halka arzını, halka arz büyüklüğünün 4,49 katı talep ve tüm zamanların en yüksek yatırımcı sayısı olan 883.639 adet ile tamamlarken, yatırımcılarına, halka arzına göstermiş oldukları güven ve yoğun ilgi için teşekkür etti.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz adına gurur ve mutluluk veren bu başarı, sermayemize büyük bir güç kattı. Ama bundan daha da önemlisi gelecekte hayata geçireceğimiz projelerimizde çok önemli bir motivasyon kaynağı oldu, sorumluluğumuzu kat kat artırdı.



EYG GYO’ya yaptığınız bu yatırımla çok daha başarılı projeleri hayata geçireceğimize ve yaptığınız bu yatırımın karşılığını en kazançlı şekilde alabilmeniz için daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz.



Göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve güvene tekrar teşekkür ederiz. “Geleceğimizin parlak, kazancımızın ortak” olduğunu vurgulamak isteriz"