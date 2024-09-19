Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (2024 Aile Destek Programı ödemeleri)

Aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, eylül ayı için ödeme bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Aile Destek Programı kapsamında her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan ödemeler için geri sayım başladı. Peki, eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (2024 Aile Destek Programı ödemeleri)

Eylül ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Her ay ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına bakanlık tarafından yatırılan aile destek ödemelerinin, eylül ayında ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (2024 Aile Destek Programı ödemeleri) - 1

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

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