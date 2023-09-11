Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı maaş ödemeleriyle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.