Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulamaları eylül ayına girilmesiyle hız kazandı. Her ay evde bakım ihtiyacı olan vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?
Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı maaş ödemeleriyle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
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