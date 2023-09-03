Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLMUŞTU? Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.