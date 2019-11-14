Eylül ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 arttı.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,17 artış gösterdi. Bu dönemde 119,6 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl eylülde 114,8 seviyesinde bulunuyordu.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,4 artış gösterdi.



Eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK: BÜYÜMENİN ÖNCÜ GÖSTERGELERİ CANLANIYOR



Büyümeye yönelik göstergelere dikkati çeken Varank, "Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, eylülde, Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven endekslerinin tümünde yukarı yönlü hareket olduğuna işaret ederek, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor" ifadesini kullandı.



TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI'NA VURGU



Bakanlık olarak yatırımı ve üretimi desteklemek adına var güçleriyle sahada olduklarını vurgulayan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi başvurularının devam ettiğini bildirdi.



Varank, Konya ziyaretinde sanayicilerin talebi üzerine Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda daha önce ön başvurular için 22 Kasım olarak açıklanan müracaat süresini 15 gün uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.