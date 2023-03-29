EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak? (2023 e-Devlet EYT başvuru sonucu sorgulama)

EYT başvuru sonuçları, EYT'li olmaya hak kazanan binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) emeklilik belgelerini gönderen vatandaşlar, 'EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.



EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



EYT başvuruları sürmeye devam ederken, gözler SGK'dan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. EYT başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.



Sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 7 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.



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