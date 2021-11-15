EYT nedir, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor? (EYT çıkar mı?)

EYT ÇIKACAK MI?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, EYT şu anki öncelik kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle kısa süre içerisinde çıkması beklenmiyor.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı da ilgilendiren boyutu olduğunu söylerek, “Takdir edersiniz ki, karar aşamasına gelince kamuoyuyla bunları paylaşıyoruz. Şu anda önümüzde en başta asgari ücret var, onu çalışıyoruz, 3600’ü çalışıyoruz. Bakanlıkta bu çalışmalarımız bittikten sonra, başka bakanlıklarla, özellikle ekonomi bakanımızı çok ilgilendiriyor, devlet personeli ilgilendiriyor, bir araya gelip ondan sonra kamuoyuyla paylaşırız” dedi.



EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?



EYT’de 50 yaş sınırı olup olmayacağına ilişkin soruya ise Bilgin, “Şu anda herhangi bir şeyi, yaş vesaire bunları tartışmıyoruz. Bütün bu konularla ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptıktan sonra açıklama yaparız” yanıtını verdi.



EYT ile ilgili sahadaki mevcut durumu araştırmaya yönelik bir çalışmanız var mı?” sorusunu da yanıtlayan Bilgin, “Bir açıklama veya bir karar sürecine gelmeden önce de henüz biz daha bakanlık bünyesinde problemleri, ilgili maaliyetleri kendimize göre kapsamları çalışıyoruz. Bunlar bittikten sonra ilgili bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip onlarla paylaşıyoruz” dedi.

EYT NEDİR? KİMLER EYT’Lİ SAYILIYOR?



Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

EYT KAÇ KİŞİYİ KAPSIYOR?



Bugün itibariyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için sayının 5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.