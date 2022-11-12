EYT şartları ile ilgili açıklama geldi: EYT ne zaman çıkacak? işte son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, EYT ile ilgili yapılan son çalışmaları aktarı ve soruları yanıtladı.



Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var." açıklamasını anımsatan Bilgin, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" dedi.



Şartları taşıyanların yüzde 87'sinin özel sektörde çalıştığını söyleyen Bilgin, işverenlerin toplu emeklilik taleplerinin oluşturacağı yüksek kıdem tazminatı yükümlülüğü endişelerine de yanıt verdi.



Bilgin, "Resesyona giden dünyada biz bunu nasıl yapacağız diyorlar. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak" diye konuştu.

EYT NE ZANAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin, EYT'de en çok merak edilen sorulardan birine de açıklık getirdi. Bakan, düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis'e sunulacağını kaydetti.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?



Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak.



Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.



Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut.



Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.