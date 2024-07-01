Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim başladı

Mersin'de, fiyatı artan limonda 'fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı' denetim başlatıldı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri hal ve soğuk hava depolarında inceleme gerçekleştirdi.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim başladı

Son günlerde limon fiyatlarında yaşanan artış karşısında İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim yaptı.

Akdeniz ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve Sebze Toptancı Hal Kompleksi'ne giden ekipler, depolardaki limonların stok durumunu kontrol etti. Kontrollerde, ürünlerin geliş tarihi ve fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden denetlendi.

Denetime katılan İl Ticaret Müdürü Ferhat Sümer, kent genelindeki denetimlerin sürdüğünü belirtti. Fahiş fiyatın önüne geçebilmek için kontrolleri sıklaştırdıklarını ifade eden Sümer, " fiyat istikrarını sağlamak amacıyla başta limon olmak üzere tüm meyve sebze gruplarına yönelik denetimler titizlikle yürütülüyor" dedi.

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