Fahiş fiyata yakın takip: Bakanlık 30'a yakın sektörü denetledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 30 sektörde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflere yönelik denetimler başladı.

Gıda sektörüne yönelik denetimlerde, ürünlerin tedarik zincirleri de dikkate alınarak üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar oluşan fiyatlara bakıldı. Arz–talep dengesiyle uyuşmayacak şekilde spekülatif fiyat artışının olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı da kontrol edildi. Fiili stok sayımları yapılarak stokçulukla mücadeleye aykırı hareket edenler tespit edildi. Denetimlerde kurallara aykırı hareket eden işletmelere gerekli cezai işlemlerin uygulandığı belirtildi.