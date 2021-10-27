Fahiş kira dönemi ne kadar sürecek? İstanbul’da artış yüzde 100’ü aştı

NTV.COM.TR

İstanbul’da ev kiralarındaki artış gündemi meşgul etmeye devam ediyor.



Özellikle kentsel dönüşüm, pandemi nedeniyle memleketine giden insanların dönmesi, kısıtlamaların kalkmasıyla düğünlerdeki artış ve okullarda yüz yüze eğitimin başlaması, kiralık evlere olan talebi artırarak ev fiyatlarındaki artışı hızlandırdı.



Megakentte kiralık ev fiyatları, bazı semtlerde yüzde 100'ün üzerinde artmış durumda. Kiralık ev fiyatlarının özellikle son bir yılda bu kadar artması vatandaşları da zor durumda bırakıyor. Yalnızca yüksek fiyatlar değil, kiralık ev sayısındaki azalma ve evlerin beklentiyi karşılamaması da insanları etkiliyor.

Peki bu süreç ne kadar devam edecek, normalleşme olacak mı? Ntv.com.tr konuyu uzmanlarına sordu. Son bir yılda fiyatların ortalama yüzde 55 arttığına dikkat çeken sektör temsilcileri, bu sürecin iki sene daha devam etmesini bekliyor.

BEYKOZ, SARIYER, BEŞİKTAŞ BAŞI ÇEKİYOR

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan; enflasyon, pandeminin etkileri ve arzın talebi karşılamaması nedeniyle artışın devam edeceğini söyledi.



En yüksek kira artışının Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş’ta olduğuna dikkat çeken Akdoğan, “Merkeze yakın yerlerde kiralar daha çok arttı. Şişli’de geçen sene 6 bin liraya oturan bir kiracı şu an 9 bin lira ev kirası ödemek durumunda. En uygun semtlerde bile yüzde 50 oranında bir artış söz konusu. İnşaat sektörünün döviz kurlarından durma noktasında gelmesi ve yeni üretimin olmaması da önemli etkenlerden” dedi.

Konut kredilerinin yükselmesi, kentsel dönüşümün durması ve yeni evlenen çiftlerin talep dalgası oluşturmasıyla kiralık evlere olan talebin arttığına dikkat çeken Akdoğan, bu durumun kiralardaki artışlara yansıdığını belirtti.



"İNSANLARDA DIŞARDA KALMA KORKUSU BAŞLADI"



Vatandaşın yüksek kiralardan hem ekonomik hem de psikolojik olarak etkilendiğini vurgulayan Akdoğan, “İnsanlarda ev bulamama ve dışarda kalma korkusu oldu. Artık bir evi aynı anda 5-10 kişi tutmak istiyor ama maalesef öyle olmuyor. Bu da bütçelerine uymayan ve beklentilerini karşılamayan evleri mecburen tutmalarına sebep oluyor. ‘Yeter ki ev bulayım, fiyatı ve rahatlığı önemli değil’ düşüncelerine girdiler” diye konuştu.



"EV SAHİBİ KİRACI ARASINDA DAVALAR ARTACAK"



Yabancı göçmenlerin de kiralardaki artışı etkilediğini belirten Akdoğan, “Psikolojik nedenlerle kiraya çıkılan evlerde ilerde sorunlar yaşanacak. Ev sahibi ve kiracı arasında ‘kira tahliye davaları’ yaşandığını duyabiliriz. İnsanlar özellikle bu dönem dışarda kalırım korkusuyla gelirinin çok üzerinde evlere çıktı. Çoğu vatandaş gelirininin yarısını kiraya veriyor. İlerleyen zamanda ödeme sıkıntıları başlayacak. Bu durumda da ev sahipleriyle problemler yaşayabilirler” dedi.



"KAPISINDAN GİRİLMEYECEK EVLERİ TUTUYORLAR"



Yüzüne bakılmayacak evlerin bile şu an tutulduğuna dikkat çeken Akdoğan, "Kiralık ev sayısı o kadar az ki, insanlar eskiden kapısından bile girmediği evleri tutacak hale geldi" dedi.



KİRALAMA YERİNE SATIN ALMA



Kiralık evlerin yüksek fiyat artışı insanları ev almaya yönlendirdiğini belirten Akdoğan, “Satılık evlerde de ciddi bir artış var. Konut kredi kampanyası insanlardan çok talep gördü, kiraya verecekleri parayı ev alıp ödemek istiyorlar. Bu tabii ki daha mantıklı” diye konuştu.



"ÇÖZÜM YENİ KONUT YAPIMINDA"



Emlak Uzmanı Hakan Özelmacıklı da artışın 2 yıl daha devam edeceği görüşünde. Yeni konutlar yapılmaya başlayınca fiyatların düşeceğini dile getiren Özelmacıklı, "Burada TOKİ ve Emlak Konut’a çok iş düşüyor. Şehir merkezlerine yakın yerlerde doğaya zarar vermeden yeni konutlar yapılırsa dar gelirli aileler için büyük fırsat olur” dedi.

SEMT SEMT KİRA ARTIŞI FARKLI



Artış oranının semtlere göre değiştiğini belirten Özelmacıklı, "Kira artışı bu sene Beykoz’da yüzde 100’e yakın, Sarıyer’de yüzde 90, Tuzla’da ve Maltepe’de yüzde 85, Ataşehir’de yüzde 80’lik bir artış oldu" dedi.

Özelmacıklı, artışın en az yaşandığı semtleri ise Sultangazi (yüzde 45), Fatih (yüzde 40), Güngören (yüzde 35), Esenler (yüzde 30) ve Bayrampaşa (yüzde 25) olarak sıraladı.

"SATIN ALMAK DAHA MANTIKLI"



Bu dönem ev satın almanın doğru bir hamle olacağına da dikkat çeken Özelmacıklı, “Amortisman süresi şimdiye kadar hiç bu kadar düşmemişti. Bu dönem ev almak daha mantıklı. Bir iki yıl sonra ev almak daha da zorlaşacak. Geçen sene 1500 liraya kirada oturan birinin evinin değeri 600 bin liraydı. Şimdi ise 600 bin liralık bir evin kirası 3000 lira olmuş durumda. Aradaki farkı siz düşününün” diye konuştu.



DEPREM VE YABANCI ETKİSİ



Deprem korkusunun da kiralık ev arayışının nedenlerinden olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "İnsanlar daha sağlam bir evde oturmak amacıyla yeni ev aradı ve ister istemez kiralığa yöneldi" dedi.

Özelmacıklı, "Yabancı müşterilerin İstanbul’daki özellikle yüksek fiyatlı evlere talip olması da kiraların bu kadar yükselmesini etkilemiş durumda" ifadelerini kullandı.