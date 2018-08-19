Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uras'ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiğini kaydetti.

Uras'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Altun, "Sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine her daim dikkat çeken bir isimdi. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.