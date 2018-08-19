Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uras'ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiğini kaydetti.
Uras'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Altun, "Sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine her daim dikkat çeken bir isimdi. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun: Planlı ekonominin ve büyümenin önemine her daim dikkat çeken bir isimdi
Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşamını yitiren ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras'ın, sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine dikkati çeken bir isim olduğunu belirterek, Uras'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uras'ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiğini kaydetti.